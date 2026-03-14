На чемпионате Азербайджана по борьбе определились победители в семи категориях

На чемпионате Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе определились победители в семи весовых категориях.

Как сообщает Report, в третий день первенства страны, проходящего в Газахском Олимпийском спортивном комплексе, определились медалисты в весовых категориях 62, 68, 75 и 85 кг по вольной борьбе и 38, 41 и 44 кг по греко-римской борьбе.

Вольная борьба

62 кг

1. Юсиф Гусейнов

2. Ниджат Ализаде

3. Ибрагим Гусейнов, Тапдыг Сулейманлы

68 кг

1. Юсиф Бадалов

2. Гаджимурад Гардашов

3. Кямиль Бадалов, Самир Айдамиров

75 кг

1. Хаял Шукюрлю

2. Мурад Гахраманлы

3. Рафаил Мамедли, Юнис Абакарлы

85 кг

1. Эльвин Наджафзаде

2. Теймур Мирзазаде

3. Нихад Ширинли, Саййад Ибрагимли

Греко-римская борьба

38 кг

1. Гусейн Амрахлы

2. Умуд Агамамедов

3. Гахраман Бабаев, Агакиши Багиев

41 кг

1. Худаяр Керимов

2. Фарид Агаев

3. Мухаммед Мусалы, Ульви Рамазанов

44 кг

1. Паша Аслан

2. Кямиль Мамедли

3. Азер Теймуров, Эмин Салманов.