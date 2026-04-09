Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"
- 09 aprel, 2026
- 17:28
Avropa çempionatında Azərbaycanın qadın cüdoçuıarından gözləntilər böyükdür.
"Report"un məlumatına görə, bu sözləri qadın cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Amina Abdellatif jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək Avropa çempionatı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Hazırlıq yüksək səviyyədədir. Avropa çempionatına sayılı günlər qalıb. Qitə birinciliyinə ciddi hazırlaşırıq. Avropa çempionatından sonra Bakıda təşkil olunacaq dünya birinciliyinə hazırlaşacağıq. Hər zaman yarışlara medal ümidi ilə gedirik. Avropa çempionatında da qadın cüdoçulara ümidlər böyükdür. Bu dəfə də məqsədimiz dəyişmir - uğur qazanmağa çalışacağıq".
Qeyd edək ki, cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatı aprelin 16–19-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək. Qitə birinciliyində 46 ölkədən 409 cüdoçu 14 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq