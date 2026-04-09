    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    • 09 aprel, 2026
    Atəşgah Həyat Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Atəşgah Həyat Sığorta" ASC 2025-ci ili 10,341 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 38,2 % çoxdur.

    Ötən il "Atəşgah Həyat Sığorta"nın gəlirləri 96,861 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 24,9 % çox), xərcləri 83,935 milyon manat (23 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 2,585 milyon manat (38,2 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Atəşgah Həyat Sığorta"nın aktivləri 149,006 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 18 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 23,6 % artaraq 129,374 milyon manata, balans kapitalı isə 9 % azalaraq 19,632 milyon manata enib.

    Xatırladaq ki, "Atəşgah Həyat Sığorta" şirkəti 1998-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 6,5 milyon manat təşkil edır. Şirkətin səhmləri 100 % "Ran-Exim" MMC-yə ("Atəşgah Sığorta" ASC-nin 27 %-lik səhmdarı) məxsusdur.

