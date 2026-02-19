Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

    Футбол
    • 19 февраля, 2026
    • 20:58
    ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

    ФИФА при поддержке Совет мира построит 50 небольших футбольных стадионов в секторе Газа.

    Как сообщает Report, об этом было сказано на 1-м заседании Совета мира в Вашингтоне.

    Отмечается, что строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов, что в общей сложности означает инвестиции в размере 2,5 миллиона долларов.

