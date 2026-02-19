ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

ФИФА при поддержке Совет мира построит 50 небольших футбольных стадионов в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом было сказано на 1-м заседании Совета мира в Вашингтоне.

Отмечается, что строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов, что в общей сложности означает инвестиции в размере 2,5 миллиона долларов.