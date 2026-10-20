Азербайджан направит $600 млн на укрепление электрических сетей

Инвестиции в Азербайджане в проекты возобновляемой энергетики и развитие электрических сетей до 2027 года составят около $2,6 млрд, из них $600 млн - в укрепление сетевой инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, развитие "зеленой" энергетики предусматривает не только строительство солнечных и ветряных электростанций, но и интеграцию вырабатываемой энергии в энергосистему страны. Для этого укрепляют передающие сети, создаются системы хранения энергии и внедряются современные технологии управления.

Шахбазов сообщил, что продолжается строительство подстанции "Навои" напряжением 500/330/10 кВ. В Джебраиле введена в эксплуатацию подстанция "Шафаг" напряжением 330 кВ мощностью 560 МВА и подстанция "Новый Сангачал" напряжением 220/110/10 кВ мощностью 750 МВА. Последняя предназначена для передачи энергии, вырабатываемой на ГЭС "Шафаг", на терминал "Сангачал" посредством "Механизма виртуальной передачи энергии".

Кроме того, в Джебраиле завершено строительство подстанции "Уфуг-Шамс" напряжением 33/110 кВ мощностью 200 МВА. Для интеграции энергии в систему проложена двухцепная воздушная линия электропередачи "Джебраильская ПС - Нобель ГЭС" напряжением 110 кВ протяженностью 12 км.