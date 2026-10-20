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    Азербайджан направит $600 млн на укрепление электрических сетей

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 12:25
    Азербайджан направит $600 млн на укрепление электрических сетей

    Инвестиции в Азербайджане в проекты возобновляемой энергетики и развитие электрических сетей до 2027 года составят около $2,6 млрд, из них $600 млн - в укрепление сетевой инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

    По его словам, развитие "зеленой" энергетики предусматривает не только строительство солнечных и ветряных электростанций, но и интеграцию вырабатываемой энергии в энергосистему страны. Для этого укрепляют передающие сети, создаются системы хранения энергии и внедряются современные технологии управления.

    Шахбазов сообщил, что продолжается строительство подстанции "Навои" напряжением 500/330/10 кВ. В Джебраиле введена в эксплуатацию подстанция "Шафаг" напряжением 330 кВ мощностью 560 МВА и подстанция "Новый Сангачал" напряжением 220/110/10 кВ мощностью 750 МВА. Последняя предназначена для передачи энергии, вырабатываемой на ГЭС "Шафаг", на терминал "Сангачал" посредством "Механизма виртуальной передачи энергии".

    Кроме того, в Джебраиле завершено строительство подстанции "Уфуг-Шамс" напряжением 33/110 кВ мощностью 200 МВА. Для интеграции энергии в систему проложена двухцепная воздушная линия электропередачи "Джебраильская ПС - Нобель ГЭС" напряжением 110 кВ протяженностью 12 км.

    Пярвиз Шахбазов Энергосистема Азербайджана Модернизация электросетей Зеленая энергия Азербайджан
    Azərbaycanda "yaşıl enerji" və elektrik şəbəkələrinə qoyulacaq pulun məbləği açıqlanıb
    Azerbaijan to invest $600 million in strengthening power grids
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