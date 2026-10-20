Доля европейских стран в инвестициях Госнефтефонда Азербайджана составила 26,3%
Финансы
- 20 октября, 2026
- 12:23
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Доля европейских стран в инвестициях Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составила 26,3%.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, по сравнению с 1 октября 2025 года этот показатель снизился на 2,8 процентного пункта.
За отчетный период доля стран Северной Америки в инвестпортфеле выросла на 2,6 п.п. - до 27,4%, Азии - на 1 п.п., до 9,5%, Ближнего Востока - на 0,5 п.п., до 1,9%, Австралии и Новой Зеландии - на 0,1 п.п., до 1,1%. Доля стран Латинской Америки не изменилась и составила 0,1%.
Доля международных финансовых организаций в инвестициях ГНФАР снизилась на 0,9 п.п. - до 1,4%, золота - на 0,5 п.п., до 32,3%.
ARDNF investisiya portfelində Avropa ölkələrinin payını azaldıb
SOFAZ cuts European share of investment portfolio
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