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    ARDNF investisiya portfelində Avropa ölkələrinin payını azaldıb

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:10
    ARDNF investisiya portfelində Avropa ölkələrinin payını azaldıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiyalarında Avropa ölkələrinin payı 26,3 % olub.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 2,8 faiz bəndi azdır.

    Hesabat dövründə portfeldə Şimali Amerika regionu ölkələrinin payı 2,6 faiz bəndi artaraq 27,4 %, Asiya regionu ölkələrinin payı 1 faiz bəndi artaraq 9,5 %, Yaxın Şərq regionu ölkələrinin payı 0,5 faiz bəndi artaraq 1,9 %, Avstraliya və Yeni Zelandiyanın payı 0,1 faiz bəndi artaraq 1,1 % olub, Latın Amerika regionunun payı isə dəyişməyərək 0,1 % qalıb.

    ARDNF-in investisiyalarında beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının payı 0,9 faiz bəndi azalaraq 1,4 %, qızılın payı isə əvvəlcədən deyildiyi kimi, 0,5 faiz bəndi azalaraq 32,3 % olub.

    Bu il oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelinin ümumi dəyəri 74 milyard 3 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 5,5 % çoxdur. Hesabat tarixinə Fondun aktivləri isə 74 milyard 4 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,5 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
    Доля европейских стран в инвестициях Госнефтефонда Азербайджана составила 26,3%
    SOFAZ cuts European share of investment portfolio
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