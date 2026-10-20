В Азербайджане усилят прокурорский надзор за правонарушениями против военной службы

Военным прокурорам в Азербайджане предлагается предоставить право отменять незаконные или необоснованные решения об отказе в возбуждении и прекращении дел об административных правонарушениях против военной службы.

Как сообщает Report, это предусматривает проект изменений в Кодекс об административных проступках, вынесенный на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно действующему законодательству, при совершении военнослужащими различных органов административных правонарушений против военной службы уполномоченное лицо ограничивается письменным информированием военного прокурора.

Предлагаемые поправки предусматривают незамедлительное направление военному прокурору копий принятых решений и постановлений, а также составленных протоколов. Кроме того, прокурор получит право совершать предусмотренные законом действия и принимать решения на основании этих документов.

В связи с предоставлением прокурору таких полномочий предлагается дополнить статью 54.6 Кодекса об административных проступках положением, обеспечивающим его участие в рассмотрении соответствующих дел.

Согласно проекту, копии решений и постановлений, принятых уполномоченным должностным лицом соответствующего органа, а также протоколов об административных правонарушениях против военной службы должны незамедлительно направляться военному прокурору. После проверки документов и при наличии законных оснований прокурор сможет давать письменные указания.

Военный прокурор в течение 30 дней со дня поступления документов должен будет проверять законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении дела об административном проступке либо решения о прекращении производства по делу.

Если такое постановление или решение будет признано незаконным либо необоснованным, военный прокурор сможет отменить его и принять соответствующее решение, вынести постановление или составить протокол. Он также получит право направить материалы производства уполномоченному органу или должностному лицу для повторного рассмотрения информации об административном правонарушении.