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    Нурлан Гаджиев: Почти 50% женщин называют доступ к капиталу главным барьером в бизнесе

    Бизнес
    • 20 октября, 2026
    • 12:20
    Нурлан Гаджиев: Почти 50% женщин называют доступ к капиталу главным барьером в бизнесе

    Согласно результатам региональных исследований, 47% женщин-предпринимателей главными барьерами в бизнесе считают доступ к капиталу, 37% - цифровой маркетинг, а 24% - онлайн-бизнес и электронную коммерцию.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный менеджер компании Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев на презентации четвертой волны международной инициативы She's Next Empowered by Visa.

    По его словам, преодоление трудностей, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, важно для расширения их деятельности и более эффективного использования цифровых возможностей. Поэтому на данном этапе инициативы особое внимание будет уделено цифровому развитию.

    Гаджиев отметил, что расширение деятельности женщин-предпринимателей также имеет значительный потенциал для мировой экономики. По его словам, если бы женщины и мужчины имели равные возможности для начала предпринимательской деятельности и развития своего бизнеса, мировая экономика могла бы заработать дополнительно $5-6 трлн.

    женское предпринимательство Платежная система Visa Финансовый сектор
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