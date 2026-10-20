Доля активов с рейтингом AAA в портфеле ГНФАР достигла 26,7%
Финансы
- 20 октября, 2026
- 12:17
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Доля активов с рейтингом AAA в инвестпортфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составила 26,7%.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за год показатель вырос на 1,8 процентного пункта.
Доля инструментов с рейтингом AA снизилась с 36,7% до 36,3%, а с рейтингом A выросла с 24,1% до 24,5%. Удельный вес инструментов с рейтингом BBB сократился с 13,6% до 11,7%, тогда как доля активов неинвестиционного класса увеличилась с 0,7% до 0,8%.
Общая стоимость инвестпортфеля ГНФАР на отчетную дату составила $74,003 млрд, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Активы фонда достигли $74,004 млрд, также увеличившись за год на 5,5%.
ARDNF-in investisiya portfelində "AAA" reytinqli aktivlərin payı 27 %-ə yaxındır
AAA-rated assets account for nearly 27% of SOFAZ portfolio
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