Доля активов с рейтингом AAA в портфеле ГНФАР достигла 26,7%

Доля активов с рейтингом AAA в инвестпортфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составила 26,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за год показатель вырос на 1,8 процентного пункта.

Доля инструментов с рейтингом AA снизилась с 36,7% до 36,3%, а с рейтингом A выросла с 24,1% до 24,5%. Удельный вес инструментов с рейтингом BBB сократился с 13,6% до 11,7%, тогда как доля активов неинвестиционного класса увеличилась с 0,7% до 0,8%.

Общая стоимость инвестпортфеля ГНФАР на отчетную дату составила $74,003 млрд, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Активы фонда достигли $74,004 млрд, также увеличившись за год на 5,5%.