İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF-in investisiya portfelində "AAA" reytinqli aktivlərin payı 27 %-ə yaxındır

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:02
    ARDNF-in investisiya portfelində AAA reytinqli aktivlərin payı 27 %-ə yaxındır

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarı alətləri üzrə investisiya portfelində "AAA" reytinqli aktivlərin payı 26,7 % səviyyəsində qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu göstərici 2025-ci ilin oktyabarın 1-nə nisbətən 1,8 faiz bəndi yüksəkdir.

    Bununla yanaşı, portfeldə "AA" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisi 36,7 %-dən 36,3 %-ə geriləyib, "A" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisi isə 24,1 %-dən 24,5 %-ə çatıb.

    "BBB" reytinqli alətlərin payı 13,6 %-dən 11,7 %-ə enib, qeyri-investisiya dərəcəli alətlərin xüsusi çəkisi isə 0,7 %-dən 0,8 %-ə qalxıb.

    Bu il oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelinin ümumi dəyəri 74 milyard 3 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 5,5 % çoxdur. Hesabat tarixinə Fondun aktivləri isə 74 milyard 4 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,5 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
    Доля активов с рейтингом AAA в портфеле ГНФАР достигла 26,7%
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti