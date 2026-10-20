Андрес Ойавер: Госорганам необходимо жёстко регулировать использование ИИ для защиты персональных данных

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) государственными структурами без проведения предварительного анализа рисков способно повлечь за собой серьезные и масштабные нарушения в области защиты персональных данных и конфиденциальной информации.

Как передает Report, об этом сказал юридический консультант по конфиденциальности данных компании Hedman, лектор по вопросам ИИ и защиты персональных данных в Таллиннском техническом университете Андрес Ойавер, выступая на VIII саммите IT-руководителей государственных структур в Баку.

"Когда ошибку допускает человек, он не в состоянии совершать ее с большой скоростью и в значительных масштабах. Но технологии ИИ многократно усиливают подобные просчеты, что чревато полной потерей контроля над ситуацией", - подчеркнул А. Ойавер.

Как отметил эксперт, при интеграции ИИ-систем в работу государственного сектора на первый план выходят задачи обеспечения кибербезопасности, выполнения требований законодательства о персональных данных, поддержания конфиденциальности, а также вопросы, связанные с государственными закупками и распределением организационной ответственности.

Специалист подчеркнул, что искусственный интеллект не изменяет фундаментальных правовых принципов в сфере защиты данных, но порождает предпосылки для их нарушения в массовом порядке. Особое внимание он уделил необходимости строгого регулирования договорных взаимоотношений с разработчиками и поставщиками программных продуктов.

А.Ойавер считает, что государственные ведомства должны еще на стадии подписания контрактов четко фиксировать место обработки информации, устанавливать запрет на использование данных граждан для тренировки сторонних нейросетей, а также определять порядок передачи и уничтожения сведений в случае смены IT-подрядчика. Иначе полная ответственность за возможные инциденты и утечки возлагается непосредственно на государственное учреждение. Помимо этого, эксперт указал, что интеграция ИИ-систем формирует новую "поверхность для атак", что требует от соответствующих ведомств постоянного наращивания мер технической и информационной защиты.