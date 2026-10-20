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    Andres Oyaver: "Dövlət qurumları süni intellektin istifadəsini sərt tənzimləməlidir"

    İKT
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:36
    Andres Oyaver: Dövlət qurumları süni intellektin istifadəsini sərt tənzimləməlidir

    Dövlət qurumları tərəfindən ilkin risk analizi aparılmadan süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi fərdi məlumatların və məxfi informasiyanın qorunması sahəsində ciddi və genişmiqyaslı pozuntulara gətirib çıxara bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hedman" şirkətinin məlumatların məxfiliyi üzrə hüquqi məsləhətçisi, Tallin Texniki Universitetində süni intellekt və fərdi məlumatların qorunması mövzuları üzrə mühazirəçi Andres Oyaver Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və Estoniyanın Elektron İdarəetmə Akademiyasının (eGA) birgə təşkilatçılığı ilə, "Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində kiberdayanıqlılığın gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində Bakıda keçirilən Dövlət Qurumlarının İT rəhbərlərinin VIII Zirvə Toplantısında bildirib.

    "İnsan səhvə yol verdikdə, o, bunu böyük sürətlə və əhəmiyyətli miqyasda edə bilmir. Lakin süni intellekt texnologiyaları bu cür yanlışlıqları dəfələrlə gücləndirir ki, bu da vəziyyət üzərində nəzarətin tamamilə itirilməsi təhlükəsi yaradır", - o vurğulayıb.

    Xəbər yenilənir

    Andres Oyaver Süni intellekt (AI)
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