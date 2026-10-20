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    В польском Вроцлаве эвакуированы около 3 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 12:25
    В польском Вроцлаве эвакуированы около 3 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой

    Примерно 3 тыс. жителей города Вроцлава (Польша) вынуждены покинуть свои дома из-за операции по обезвреживанию 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    "В связи с масштабами и потенциальной опасностью, связанной с обезвреживанием бомбы, городские власти приняли решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров от места проведения операции", - сообщили в экстренных службах.

    Подготовка к операции велась несколько дней, а жители были проинформированы о необходимости эвакуации еще в субботу.

    Неразорвавшееся устройство было обнаружено на стройплощадке гостинично-офисного комплекса. Операция по обезвреживанию бомбы привело к значительным перебоям в работе общественного транспорта и железнодорожных перевозок.

    Неразорвавшийся боеприпас Польша
    Polşada İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid bombaya görə 3 minə yaxın sakin təxliyə edilib
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