В польском Вроцлаве эвакуированы около 3 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой

Примерно 3 тыс. жителей города Вроцлава (Польша) вынуждены покинуть свои дома из-за операции по обезвреживанию 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

"В связи с масштабами и потенциальной опасностью, связанной с обезвреживанием бомбы, городские власти приняли решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров от места проведения операции", - сообщили в экстренных службах.

Подготовка к операции велась несколько дней, а жители были проинформированы о необходимости эвакуации еще в субботу.

Неразорвавшееся устройство было обнаружено на стройплощадке гостинично-офисного комплекса. Операция по обезвреживанию бомбы привело к значительным перебоям в работе общественного транспорта и железнодорожных перевозок.