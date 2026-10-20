Polşada İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid bombaya görə 3 minə yaxın sakin təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 12:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Polşanın Vrotslav şəhərinin təxminən 3 min sakini İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid 250 kiloqramlıq aviabombanın zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı səbəbindən öz evlərini tərk etməli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa mediası məlumat yayıb.
"Bombanın zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı potensial təhlükə ilə əlaqədar şəhər rəhbərliyi əməliyyatın keçirildiyi yerdən 300 metr radiusda insanların təxliyə edilməsi qərarına gəlib", - fövqəladə xidmətlərdən bildirilib.
Partlamamış qurğu mehmanxana-ofis kompleksinin tikinti meydançasında aşkarlanıb. Bombanın zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı ictimai nəqliyyatın və dəmir yolu daşımalarının fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb olub.
Son xəbərlər
13:01
Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olubXarici siyasət
12:56
"Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi varFutbol
12:55
Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıbİnfrastruktur
12:53
Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidirSosial müdafiə
12:51
Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndəribDigər ölkələr
12:50
Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası ötən ay üzrə Tikinti İndekslərini açıqlayıbBiznes
12:49
MMX rəsmisi: "İnzibati cərimələr bankların beynəlxalq əlaqələrinə problemlər yarada bilər"Maliyyə
12:49
Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - YenilənibHadisə
12:48
Dövlət Xidməti: Proqram təminatlarında ciddi boşluqlar aşkar olunurİKT