İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Polşada İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid bombaya görə 3 minə yaxın sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:39
    Polşada İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid bombaya görə 3 minə yaxın sakin təxliyə edilib

    Polşanın Vrotslav şəhərinin təxminən 3 min sakini İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid 250 kiloqramlıq aviabombanın zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı səbəbindən öz evlərini tərk etməli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa mediası məlumat yayıb.

    "Bombanın zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı potensial təhlükə ilə əlaqədar şəhər rəhbərliyi əməliyyatın keçirildiyi yerdən 300 metr radiusda insanların təxliyə edilməsi qərarına gəlib", - fövqəladə xidmətlərdən bildirilib.

    Partlamamış qurğu mehmanxana-ofis kompleksinin tikinti meydançasında aşkarlanıb. Bombanın zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı ictimai nəqliyyatın və dəmir yolu daşımalarının fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb olub.

    İkinci Dünya müharibəsi Aviabomba Polşa
    В польском Вроцлаве эвакуированы около 3 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой
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