Зеленский призвал США к честным и прагматичным отношениям с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать переговоры с командой президента США Дональда Трампа по вопросам мирного урегулирования российско-украинского конфликта, подчеркнув, что мир остается приоритетом для Киева.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Украина заинтересована в сохранении открытых, честных и прагматичных отношений с Соединенными Штатами, несмотря на разногласия по отдельным вопросам.

"Я не хочу ничего скрывать от американского президента. У нас могут быть разные мнения и интересы, но у наших народов гораздо больше общего, чем у Америки и России. Сотрудничество существует: мы получаем американское оружие в рамках программ, финансируемых Европой. Сегодня мы платим за это оружие. Мы хотим продолжать поддерживать открытые, честные и прагматичные отношения",- отметил Зеленский.

Говоря о своих предложениях Трампу, Зеленский заявил, что просил предоставить Украине ракеты-перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры в случае российских ударов.

По его словам, вместо этого Киев попросили прекратить определенные действия, после чего последовали ограничения на обмен разведывательной информацией и снижение скорости работы Starlink.

"Это несправедливо по отношению к нам", - подчеркнул украинский президент, добавив, что, несмотря на возникшие трудности, Киев остается благодарен американскому народу и представителям администрации Трампа, стремящимся завершить войну.

Зеленский также сообщил, что накануне состоялся разговор с переговорной командой Трампа. По его словам, Украина готова также обсудить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.