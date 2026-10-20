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    Зеленский призвал США к честным и прагматичным отношениям с Украиной

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 12:17
    Зеленский призвал США к честным и прагматичным отношениям с Украиной

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать переговоры с командой президента США Дональда Трампа по вопросам мирного урегулирования российско-украинского конфликта, подчеркнув, что мир остается приоритетом для Киева.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

    По его словам, Украина заинтересована в сохранении открытых, честных и прагматичных отношений с Соединенными Штатами, несмотря на разногласия по отдельным вопросам.

    "Я не хочу ничего скрывать от американского президента. У нас могут быть разные мнения и интересы, но у наших народов гораздо больше общего, чем у Америки и России. Сотрудничество существует: мы получаем американское оружие в рамках программ, финансируемых Европой. Сегодня мы платим за это оружие. Мы хотим продолжать поддерживать открытые, честные и прагматичные отношения",- отметил Зеленский.

    Говоря о своих предложениях Трампу, Зеленский заявил, что просил предоставить Украине ракеты-перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры в случае российских ударов.

    По его словам, вместо этого Киев попросили прекратить определенные действия, после чего последовали ограничения на обмен разведывательной информацией и снижение скорости работы Starlink.

    "Это несправедливо по отношению к нам", - подчеркнул украинский президент, добавив, что, несмотря на возникшие трудности, Киев остается благодарен американскому народу и представителям администрации Трампа, стремящимся завершить войну.

    Зеленский также сообщил, что накануне состоялся разговор с переговорной командой Трампа. По его словам, Украина готова также обсудить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
    Zelenski: ABŞ ilə fikir ayrılıqları olsa da, açıq və praqmatik münasibətlərin saxlanmasında maraqlıyıq
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