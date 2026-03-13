Anaklaudiya Rossbax WUF13-ün keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda olub
- 13 mart, 2026
- 23:22
BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) icraçı direktoru Anaklaudiya Rossbax 2026-cı il 17–22 may tarixlərində Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun on üçüncü sessiyasının (WUF13) keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
O, WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin ofisini də ziyarət edib. Ziyarət zamanı A. Rossbax forumun Bakıda keçirilməsi ilə bağlı cari hazırlıq və təşkilati işlər barədə məlumatlandırılıb.
Qeyd edək ki, Anaklaudiya Rossbax Qlobal Bakı Forumunda iştirak məqsədilə Azərbaycana səfər edib.
UN-Habitat Executive Director Anacláudia Rossbach visited the Baku Olympic Stadium, the venue for the Thirteenth Session of the World Urban Forum (WUF13), which will be held in Baku on 17–22 May 2026, and the office of the WUF13 Azerbaijan Operations Company.— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) March 13, 2026
