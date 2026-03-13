Анаклаудия Россбах посетила Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет WUF13

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах побывала на Бакинском Олимпийском стадионе, где 17–22 мая пройдет 13-я сессия Всемирный форум городов (WUF13).

Она также посетила офис Операционной компании WUF13 Азербайджан. В ходе визита А. Россбах была проинформирована о текущих подготовительных и организационных работах, связанных с проведением форума в Баку.

Отметим, что Анаклаудия Россбах прибыла в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме.