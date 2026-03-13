Анаклаудия Россбах посетила Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет WUF13
13 марта, 2026
- 23:51
Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах побывала на Бакинском Олимпийском стадионе, где 17–22 мая пройдет 13-я сессия Всемирный форум городов (WUF13).
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице WUF13Azerbaijan в социальной сети X.
Она также посетила офис Операционной компании WUF13 Азербайджан. В ходе визита А. Россбах была проинформирована о текущих подготовительных и организационных работах, связанных с проведением форума в Баку.
Отметим, что Анаклаудия Россбах прибыла в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме.
Последние новости
00:22
Фото
Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщинВнешняя политика
00:09
КСИР начал новую волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание-4"В регионе
23:51
Анаклаудия Россбах посетила Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет WUF13Инфраструктура
23:39
В Иране заявили о повреждении свыше 9,6 тыс. гражданских объектовВ регионе
23:29
Определилась дата перенесенного матча "Нефтчи" - "Карабах"Футбол
23:12
ВВС Израиля атаковали ТегеранВ регионе
22:57
Арагчи поблагодарил Турцию за солидарностьВ регионе
22:43
Премьер-лига: "Шамахы" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 24-го тураФутбол
22:37