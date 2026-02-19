İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 1/4 final mərhələsinin "Abşeron Lions" - "Şəki qarşılaşmasından sonra bəlli olub.

    Sözügedən matçda 93:85 hesabı ilə qalib gələn şəkililər yarımfinala adlayan sonuncu kollektiv olublar.

    Daha əvvəl baş tutan matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (93:74) "Sabah" "Quba"nı (113:76), "Gəncə" isə "Neftçi"ni (95:92) məğlub edərək növbəti raunda adlayıb.

    Beləliklə "Şəki" və "Gəncə" komandaları yarımfinalda münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Bu mərhələnin digər matçında "Sabah" "Ordu" ilə qarşılaşacaq.

