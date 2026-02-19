Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib
- 19 fevral, 2026
- 21:03
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu, 1/4 final mərhələsinin "Abşeron Lions" - "Şəki qarşılaşmasından sonra bəlli olub.
Sözügedən matçda 93:85 hesabı ilə qalib gələn şəkililər yarımfinala adlayan sonuncu kollektiv olublar.
Daha əvvəl baş tutan matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (93:74) "Sabah" "Quba"nı (113:76), "Gəncə" isə "Neftçi"ni (95:92) məğlub edərək növbəti raunda adlayıb.
Beləliklə "Şəki" və "Gəncə" komandaları yarımfinalda münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Bu mərhələnin digər matçında "Sabah" "Ordu" ilə qarşılaşacaq.
