İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qazaxıstanda ali məktəblərə mina yerləşdirilməsi barədə təhdid məktubları daxil olub

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:15
    Qazaxıstanda ali məktəblərə mina yerləşdirilməsi barədə təhdid məktubları daxil olub

    Almatının müxtəlif rayonlarında yerləşən 3 ali təhsil müəssisəsi minalanma ilə bağlı təhdidlər alıb.

    "Report" Qazaxıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin polis departamentindən bildirilib.

    Məlumata görə, hadisə yerlərinə təcili xidmətlər göndərilib. Mütəxəssislər zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməklə binalara və ətraf ərazilərə kompleks baxış keçiriblər.

    Media bildirib ki, ali məktəblərdən biri Beynəlxalq Biznes Universitetidir, onun elektron poçtuna binada partlayıcı qurğunun yerləşdirilməsi barədə məktub daxil olub.

    Əldə olan məlumata görə, mühafizə xidməti və sahə polis müfəttişləri tərəfindən binaya baxış keçirilməsinə qərar verilib. Yoxlamadan sonra dərslər davam etdirilib.

    Qazaxıstan Mina təhlükəsizliyi Almatı
    В Казахстане три вуза получили угрозы о минировании
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