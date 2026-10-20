В Казахстане три вуза получили угрозы о минировании

Три высших учебных заведений, расположенных в разных районах Алматы, получили угрозы о минировании.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в департаменте полиции города.

Сообщается, что на места направлены экстренные службы. Специалисты провели комплексные обследования зданий и прилегающих территорий с соблюдением необходимых мер безопасности.

По данным медиа, одним из вузов является Университет международного бизнеса, на электронную почту которого поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

По имеющейся информации, было решено провести осмотр здания силами охраны и участковых инспекторов полиции. После проверки занятия продолжились.