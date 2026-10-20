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    В Казахстане три вуза получили угрозы о минировании

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 12:05
    В Казахстане три вуза получили угрозы о минировании

    Три высших учебных заведений, расположенных в разных районах Алматы, получили угрозы о минировании.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в департаменте полиции города.

    Сообщается, что на места направлены экстренные службы. Специалисты провели комплексные обследования зданий и прилегающих территорий с соблюдением необходимых мер безопасности.

    По данным медиа, одним из вузов является Университет международного бизнеса, на электронную почту которого поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

    По имеющейся информации, было решено провести осмотр здания силами охраны и участковых инспекторов полиции. После проверки занятия продолжились.

    Угроза взрыва Учебное заведение Казахстан
    Qazaxıstanda ali məktəblərə mina yerləşdirilməsi barədə təhdid məktubları daxil olub
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