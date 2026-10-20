İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İsa Həbibbəyli: Azərbaycanda seysmologiya sahəsində tədqiqatçı qıtlığı var

    Elm və təhsil
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:16
    İsa Həbibbəyli: Azərbaycanda seysmologiya sahəsində tədqiqatçı qıtlığı var

    Azərbaycanda seysmologiya sahəsində tədqiqatçı qıtlığı var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" elmi konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, seysmologiya üzrə kadr hazırlığına ehtiyac var:

    "Azərbaycanda seysmologiya üzrə tədqiqatçılar azdır. Hazırda bu sahədə doktorantlar da yoxdur və bu istiqamətdə iş aparmalıyıq. Bu sahədə çoxlu tədqiqatlar aparılmalıdır. Seysmologiya üzrə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi vacib məsələlərdən biridir".

    İsa Həbibbəyli Seysmologiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:01
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    12:51
    Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndərib
    Digər ölkələr
    12:50
    Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası ötən ay üzrə Tikinti İndekslərini açıqlayıb
    Biznes
    12:49
    MMX rəsmisi: "İnzibati cərimələr bankların beynəlxalq əlaqələrinə problemlər yarada bilər"
    Maliyyə
    12:49
    Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - Yenilənib
    Hadisə
    12:48
    Dövlət Xidməti: Proqram təminatlarında ciddi boşluqlar aşkar olunur
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti