İsa Həbibbəyli: Azərbaycanda seysmologiya sahəsində tədqiqatçı qıtlığı var
Elm və təhsil
- 20 oktyabr, 2026
- 12:16
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Azərbaycanda seysmologiya sahəsində tədqiqatçı qıtlığı var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" elmi konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, seysmologiya üzrə kadr hazırlığına ehtiyac var:
"Azərbaycanda seysmologiya üzrə tədqiqatçılar azdır. Hazırda bu sahədə doktorantlar da yoxdur və bu istiqamətdə iş aparmalıyıq. Bu sahədə çoxlu tədqiqatlar aparılmalıdır. Seysmologiya üzrə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi vacib məsələlərdən biridir".
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