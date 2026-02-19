Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 20:53
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, qətnamə Sülh Şurasının iclasının yekunları üzrə imzalanıb.
Qətnamə Şuranın fəaliyyətində rəhbər tutulacaq maliyyə şəffaflığı prinsiplərini müəyyən edir.
Qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.
