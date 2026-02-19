İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 20:53
    Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, qətnamə Sülh Şurasının iclasının yekunları üzrə imzalanıb.

    Qətnamə Şuranın fəaliyyətində rəhbər tutulacaq maliyyə şəffaflığı prinsiplərini müəyyən edir.

    Qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.

