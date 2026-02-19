Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Дональд Трамп подписал итоговую резолюцию первого заседания Совета мира

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 20:51
    Дональд Трамп подписал итоговую резолюцию первого заседания Совета мира

    Президент США Дональд Трамп по итогам первого заседания Совета мира подписал итоговую резолюцию.

    Как передает Report, резолюция, принятая единогласно, устанавливает принципы финансовой честности и прозрачности, которыми будет руководствоваться работа Совета.

    Президент Трамп, как председатель, подписал резолюцию в присутствии кворума Совета.

    "Я считаю, что это, возможно, один из самых важных дней в наших карьерах - если не самый важный....Мы наведем порядок в Газе, сделаем ее успешной, мирной и безопасной. Возможно, мы пойдем еще дальше и обратим внимание на "горячие точки" по всему миру - с этим мы сможем справиться достаточно легко. Это потрясающая группа сильных и блестящих людей",- сказал Трамп в заключении заседания.

    "Мы сделаем Газу примером успеха, безопасности и единства", - подчеркнул Трамп.

    Президент США добавил, что у ООН огромный потенциал, но данная организация нуждается в значительной поддержке: "Думаю, мы начнем делать это довольно скоро. Будем работать над этим решительно...Поэтому мы займемся ООН серьезно".

    Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıb
    Donald Trump signs final resolution of inaugural Board of Peace meeting
