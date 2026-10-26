İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 18:47
    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycan və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 2027-ci ildə Bakıda keçiriləcək İƏT sammitinə hazırlığı və ölkənin təşkilata qarşıdakı sədrliyini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ölkədə səfərdə olan İƏT-in baş katibi İsmayıl Ould Şeyx Əhmədlə görüşünün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    C. Bayramov Ş. Əhmədi baş katib təyinatı münasibətilə bir daha təbrik edib və ona bu vəzifədə uğurlar arzulayıb.

    "Biz Azərbaycan və İƏT arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ölkəmizin təşkilatda qarşıdan gələn sədrliyinin prioritetləri və 2027-ci ildə Bakıda keçiriləcək İƏT sammitinə hazırlıq barədə fikir mübadiləsi apardıq", - XİN rəhbəri qeyd edib.

    O, həmçinin İƏT-in Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə göstərdiyi uzunillik dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib.

    "Biz təşkilatın səmərəliliyinin artırılmasına və müsəlman dünyasının qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək imkanlarının gücləndirilməsinə yönəlmiş institusional islahatların vacibliyini vurğuladıq", – Bayramov qeyd edib.

    Tərəflər İƏT-ə üzv dövlətlər arasında həmrəyliyi gücləndirməyə və dialoq, əməkdaşlıq və kollektiv fəaliyyət vasitəsilə ümumi prioritetləri irəli sürməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər
    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər
    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər

    Ceyhun Bayramov İsmail Uld Şeyx Əhməd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
    Foto
    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:59
    Bu il Ukrayna Azərbaycana ən çox turist göndərən Şərqi Avropa ölkəsi olub
    Turizm
    18:50
    Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    18:47
    Foto
    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    18:46
    Foto
    Ramil Həsənlə Dövlət Baxçalı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar
    Xarici siyasət
    18:45
    Misir parlamenti Səudiyyə Ərəbistanına hərbi dəstəyi təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    18:43
    Naxçıvanda bu il 117 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayıb
    Biznes
    18:33
    Foto
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Xarici siyasət
    18:27
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": Daşkörpü sakinləri etnik təmizləməyə məruz qalıb
    Daxili siyasət
    18:24
    Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər həbs edilib - Yenilənib
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti