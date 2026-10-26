Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку
- 26 октября, 2026
- 18:41
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Организация исламского сотрудничества обсудили подготовку к саммиту ОИС 2027 года в Баку и предстоящее председательство страны в организации.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в социальной сети X по итогам встречи с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем ОИС Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.
Байрамов вновь поздравил генерального секретаря с назначением и пожелал ему успехов на этом посту.
"Мы обменялись мнениями об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, приоритетах предстоящего председательства нашей страны в организации и подготовке к саммиту ОИС, который состоится в Баку в 2027 году", - отметил глава МИД.
Он также выразил признательность за многолетнюю поддержку ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
"Мы подчеркнули важность институциональных реформ, направленных на повышение эффективности организации и ее способности реагировать на вызовы, стоящие перед мусульманским миром", - сообщил Байрамов.
Стороны подтвердили готовность укреплять солидарность между государствами - членами ОИС и продвигать общие приоритеты посредством диалога, сотрудничества и коллективных действий.