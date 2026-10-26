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    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 18:41
    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку

    Азербайджан и Организация исламского сотрудничества обсудили подготовку к саммиту ОИС 2027 года в Баку и предстоящее председательство страны в организации.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в социальной сети X по итогам встречи с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем ОИС Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

    Байрамов вновь поздравил генерального секретаря с назначением и пожелал ему успехов на этом посту.

    "Мы обменялись мнениями об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, приоритетах предстоящего председательства нашей страны в организации и подготовке к саммиту ОИС, который состоится в Баку в 2027 году", - отметил глава МИД.

    Он также выразил признательность за многолетнюю поддержку ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    "Мы подчеркнули важность институциональных реформ, направленных на повышение эффективности организации и ее способности реагировать на вызовы, стоящие перед мусульманским миром", - сообщил Байрамов.

    Стороны подтвердили готовность укреплять солидарность между государствами - членами ОИС и продвигать общие приоритеты посредством диалога, сотрудничества и коллективных действий.

    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку
    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку
    Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку
    Джейхун Байрамов Организация исламского сотрудничества (ОИС)
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    Azərbaycan və İƏT gələn il Bakıda keçiriləcək sammitə hazırlığı müzakirə ediblər
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