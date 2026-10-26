Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту 2027 года в Баку

Азербайджан и Организация исламского сотрудничества обсудили подготовку к саммиту ОИС 2027 года в Баку и предстоящее председательство страны в организации.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в социальной сети X по итогам встречи с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем ОИС Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Байрамов вновь поздравил генерального секретаря с назначением и пожелал ему успехов на этом посту.

"Мы обменялись мнениями об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, приоритетах предстоящего председательства нашей страны в организации и подготовке к саммиту ОИС, который состоится в Баку в 2027 году", - отметил глава МИД.

Он также выразил признательность за многолетнюю поддержку ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Мы подчеркнули важность институциональных реформ, направленных на повышение эффективности организации и ее способности реагировать на вызовы, стоящие перед мусульманским миром", - сообщил Байрамов.

Стороны подтвердили готовность укреплять солидарность между государствами - членами ОИС и продвигать общие приоритеты посредством диалога, сотрудничества и коллективных действий.