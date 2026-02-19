В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

Первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших в село Ханабад Ходжалинского района, прибыла в город Ходжалы.

Как сообщает карабахское бюро Report, на начальном этапе в село переселяются 38 семей - 154 человека.

Прибывшие в город Ходжалы семьи были встречены сотрудниками Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.