В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 12:47
Первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших в село Ханабад Ходжалинского района, прибыла в город Ходжалы.
Как сообщает карабахское бюро Report, на начальном этапе в село переселяются 38 семей - 154 человека.
Прибывшие в город Ходжалы семьи были встречены сотрудниками Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Последние новости
12:55
Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгуньяВ регионе
12:52
Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в БакуИнфраструктура
12:51
Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатнымиВнешняя политика
12:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветерЭкология
12:47
Фото
В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жителиВнутренняя политика
12:47
Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повесткиДругие страны
12:44
Фото
Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм
12:42
Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по ГазеДругие страны
12:41