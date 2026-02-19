Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:47
    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших в село Ханабад Ходжалинского района, прибыла в город Ходжалы.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на начальном этапе в село переселяются 38 семей - 154 человека.

    Прибывшие в город Ходжалы семьи были встречены сотрудниками Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    село Ханабад Ходжалинский район Великое возвращение переселенцы
    Лента новостей