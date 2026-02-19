IMF-nin Azərbaycanın nominal ÜDM-i üzrə proqnozu hökumətin 2026-cı il üçün gözləntilərinə faktiki olaraq yaxındır
- 19 fevral, 2026
- 21:14
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) proqnozlarına görə, 2026-cı ildə Azərbaycanda nominal ÜDM 2,1 % real artımla 132,467 milyard manat (77,922 milyard ABŞ dolları) təşkil edəcək.
"Report" IMF-yə istinadən xəbər verir ki, ölkənin nominal ÜDM-i 2027-ci ildə 2,5 % real artımla 139,742 milyard manat (82,201 milyard ABŞ dolları), 2028-ci ildə 2,5 % real artımla 148,211 milyard manat (87,183 milyard ABŞ dolları), 2029-cu ildə 2,5 % real artımla 157,505 milyard manat (92,65 milyard ABŞ dolları), 2030-cu ildə 2,5 % real artımla 167,366 milyard manat (98,451 milyard ABŞ dolları), 2031-ci ildə isə 2,5 % real artımla 177,966 milyard manat (104,686 milyard ABŞ dolları) səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Nominal qeyri-neft ÜDM-nin 2026-cı ildə 100,7 milyard manat (illik müqayisədə 9,09 % artım), 2027-ci ildə 109,02 milyard manat (+8,26 %), 2028-ci ildə 117,394 milyard manat (+7,68 %), 2029-cu ildə 126,363 milyard manat (+7,64 %), 2030-cu ildə 136,017 milyard manat (+7,64 %), 2031-ci ildə isə 127,903 milyard manat (+7,64 %) səviyyəsində olması gözlənilir.
Azərbaycan hökuməti cari ildə ÜDM-i 134,1 milyard manat səviyyəsində proqnozlaşdırır. 2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,4 % artaraq 129,094 milyard manat təşkil edib.