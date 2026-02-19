Прогнозы МВФ по номинальному ВВП Азербайджана практически близки к ожиданиям правительства на 2026 год

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году номинальный ВВП Азербайджана при реальном росте в 2,1% составит 132,467 млрд манатов (77,922 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на МВФ, номинальный ВВП страны в 2027 году прогнозируется на уровне 139,742 млрд манатов (82,201 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%, в 2028 году - 148,211 млрд манатов (87,183 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%, в 2029 году - 157,505 млрд манатов (92,65 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%, в 2030 году - 167,366 млрд манатов (98,451 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%, а в 2031 году - 177,966 млрд манатов (104,686 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%

Номинальный ненефтяной ВВП в 2026 году ожидается на уровне 100,7 млрд манатов (рост в годовом исчислении на 9,09%), в 2027 году - 109,02 млрд манатов (+8,26%), в 2028 году - 117,394 млрд манатов (+7,68%), в 2029 году - 126,363 млрд манатов (+7,64%), в 2030 году - 136,017 млрд манатов (+7,64%), а в 2031 году - 127,903 млрд манатов (+7,64%)

Правительство Азербайджана в текущем году прогнозирует ВВП на уровне 134,1 млрд манатов. В 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%, составив 129,094 млрд манатов.