Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process First meeting of the Board of Peace XXV Winter Olympic Games
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process First meeting of the Board of Peace XXV Winter Olympic Games

    IMF forecast for Azerbaijan's GDP aligns with 2026 government outlook

    Finance
    • 20 February, 2026
    • 10:51
    IMF forecast for Azerbaijan's GDP aligns with 2026 government outlook

    Azerbaijan's nominal GDP in 2026 will reach 132.467 billion manats ($77.922 billion), reflecting 2.1% real growth, according to the International Monetary Fund (IMF), Report informs.

    IMF projections estimate nominal GDP at 139.742 billion manats ($82.201 billion) in 2027 with 2.5% real growth, 148.211 billion manats ($87.183 billion) in 2028, 157.505 billion manats ($92.65 billion) in 2029, 167.366 billion manats ($98.451 billion) in 2030, and 177.966 billion manats ($104.686 billion) in 2031, each with 2.5% real growth.

    Nominal non‑oil GDP is expected to reach 100.7 billion manats in 2026 (up 9.09% year‑on‑year), 109.02 billion manats in 2027 ( up 8.26% YoY), 117.394 billion manats in 2028 (up 7.68% YoY), 126.363 billion manats in 2029 (up 7.64% YoY), 136.017 billion manats in 2030 (up 7.64% YoY), and 127.903 billion manats in 2031 (up 7.64% YoY).

    The Azerbaijani government forecasts GDP at 134.1 billion manats (approximately $78.9 billion) for the current year. In 2025, the economy grew by 1.4%, reaching 129.094 billion manats (over $75.9 billion).

    IMF Azerbaijan's GDP
    IMF-nin Azərbaycanın nominal ÜDM-i üzrə proqnozu hökumətin 2026-cı il üçün gözləntilərinə faktiki olaraq yaxındır
    Прогнозы МВФ по номинальному ВВП Азербайджана практически близки к ожиданиям правительства на 2026 год

    Latest News

    10:55
    Photo

    Baku hosts Second Forum of Azerbaijani Judges

    Domestic policy
    10:51

    IMF forecast for Azerbaijan's GDP aligns with 2026 government outlook

    Finance
    10:34

    6 firefighters killed as fire truck plunges off cliff in Central China

    Other countries
    10:33

    IMF forecasts Azerbaijan reserves at $85B in 2026

    Finance
    10:16

    IMF: Azerbaijan's economic growth to stabilize at around 2.5% in medium term

    Finance
    10:05

    Sharif credits Trump for easing India-Pakistan tensions

    Foreign policy
    10:03

    Azerbaijani oil price approaches $73

    Energy
    09:50
    Photo

    Azerbaijan, Italy discuss urban planning cooperation

    Foreign policy
    09:46

    CBA currency exchange rates (20.02.2026)

    Finance
    All News Feed