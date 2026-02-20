Azerbaijan's nominal GDP in 2026 will reach 132.467 billion manats ($77.922 billion), reflecting 2.1% real growth, according to the International Monetary Fund (IMF), Report informs.

IMF projections estimate nominal GDP at 139.742 billion manats ($82.201 billion) in 2027 with 2.5% real growth, 148.211 billion manats ($87.183 billion) in 2028, 157.505 billion manats ($92.65 billion) in 2029, 167.366 billion manats ($98.451 billion) in 2030, and 177.966 billion manats ($104.686 billion) in 2031, each with 2.5% real growth.

Nominal non‑oil GDP is expected to reach 100.7 billion manats in 2026 (up 9.09% year‑on‑year), 109.02 billion manats in 2027 ( up 8.26% YoY), 117.394 billion manats in 2028 (up 7.68% YoY), 126.363 billion manats in 2029 (up 7.64% YoY), 136.017 billion manats in 2030 (up 7.64% YoY), and 127.903 billion manats in 2031 (up 7.64% YoY).

The Azerbaijani government forecasts GDP at 134.1 billion manats (approximately $78.9 billion) for the current year. In 2025, the economy grew by 1.4%, reaching 129.094 billion manats (over $75.9 billion).