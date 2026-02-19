İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    IMF 2026-cı ildə Azərbaycan neftinin ixrac qiymətini 66,7 ABŞ dolları səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Energetika
    • 19 fevral, 2026
    • 21:18
    IMF 2026-cı ildə Azərbaycan neftinin ixrac qiymətini 66,7 ABŞ dolları səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) proqnozlarına görə, Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin orta qiyməti 2026-cı ildə bir barel üçün 66,7 ABŞ dolları təşkil edəcək.

    "Report" IMF-yə istinadən xəbər verir ki, 2027-ci ildə 64,9 ABŞ dollarına qədər cüzi azalmadan sonra yüksələn trend proqnozlaşdırılır: 2028-ci ildə 65,4 ABŞ dolları, 2029-cu ildə isə 66,4 ABŞ dolları.

    2030-cu ildə isə ixrac neftinin orta qiyməti bir barel üçün 67,2 ABŞ dollarına çatacaq, 2031-ci ildə isə 68,5 ABŞ dolları təşkil edəcək.

    Qeyd edək ki, "Azeri Light" "Brent"lə müqayisədə 2-3 dollar premiumla satılır (bir barel üçün ABŞ dolları ilə).

    Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində neftin qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin minimum qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimum qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb.

    Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında saziş çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,655 % təşkil edir.

    IMF Azərbaycan Azeri Light
    МВФ прогнозирует среднюю цену экспорта Azeri Light в 2026 году на уровне $66,7

