    МВФ прогнозирует среднюю цену Azeri Light в 2026 году на уровне $66,7

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 20:31
    По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), средняя цена нефти Azeri Light в 2026 году составит 66,7 доллара США за баррель.

    Как передает Report со ссылкой на МВФ, после незначительного снижения до 64,9 доллара в 2027 году прогнозируется восходящий тренд: 65,4 доллара в 2028 году и 66,4 доллара в 2029 году.

    В 2030 году же средняя цена за баррель нефти достигнет 67,2 доллара, а в 2031 году - 68,5 доллара.

    Отметим, что Azeri Light продается с премией в 2-3 доллара по сравнению с Brent (в долларах США за баррель)

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Азербайджан МВФ Azeri Light
