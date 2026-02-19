Orian Sinkon-Trolyu: Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini terrorizm kimi təqdim edir
- 19 fevral, 2026
- 12:25
Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini təhrif edərək terrorizm kimi təqdim edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu FLNKS-in siyasi bürosunun üzvü və Mouvement Océanien Indépendantiste (Yeni Kaledoniya) Məşvərət Şurasının üzvü Orian Sinkon-Trolyu Bakıda keçirilən "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda konfransda çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Yeni Kaledoniya" adının özü müstəmləkəçilik xarakteri daşıyır, çünki bu ad əraziyə Qərb tarixi nöqteyi-nəzərindən onu "kəşf etmiş" avropalı dənizçi tərəfindən verilib.
"Müstəmləkəçilik strategiyaları bu torpaqları "sahibsiz ərazi" kimi təqdim edərək mənimsəyir və bununla da onların zəbt edilməsinə bəraət qazandırırdı", – Sinkon-Trolyu qeyd edib.
O əlavə edib ki, kanakların müstəqillik hərəkatı təkcə təbii sərvətlər uğrunda mübarizə deyil, həm də yerli əhalinin onilliklər boyu üzləşdiyi əziyyətlərə, sosial təcridə və sistemli bərabərsizliyə qarşı etirazıdır.