İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Orian Sinkon-Trolyu: Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini terrorizm kimi təqdim edir

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 12:25
    Orian Sinkon-Trolyu: Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini terrorizm kimi təqdim edir

    Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini təhrif edərək terrorizm kimi təqdim edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu FLNKS-in siyasi bürosunun üzvü və Mouvement Océanien Indépendantiste (Yeni Kaledoniya) Məşvərət Şurasının üzvü Orian Sinkon-Trolyu Bakıda keçirilən "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda konfransda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Yeni Kaledoniya" adının özü müstəmləkəçilik xarakteri daşıyır, çünki bu ad əraziyə Qərb tarixi nöqteyi-nəzərindən onu "kəşf etmiş" avropalı dənizçi tərəfindən verilib.

    "Müstəmləkəçilik strategiyaları bu torpaqları "sahibsiz ərazi" kimi təqdim edərək mənimsəyir və bununla da onların zəbt edilməsinə bəraət qazandırırdı", – Sinkon-Trolyu qeyd edib.

    O əlavə edib ki, kanakların müstəqillik hərəkatı təkcə təbii sərvətlər uğrunda mübarizə deyil, həm də yerli əhalinin onilliklər boyu üzləşdiyi əziyyətlərə, sosial təcridə və sistemli bərabərsizliyə qarşı etirazıdır.

    Neokolonializm Fransa Kanak
    Ориан Синкон-Тролю: Франция искажает борьбу канаков за свободу, представляя ее как терроризм
    Oriane Trolue: France distorting Kanak freedom struggle by presenting it as terrorism

    Son xəbərlər

    13:12

    Ombudsman "Amnesty International" rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Xarici siyasət
    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Foto

    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Foto

    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti