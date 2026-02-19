Ориан Синкон-Тролю: Франция искажает борьбу канаков за свободу, представляя ее как терроризм

Франция искажает борьбу канаков за свободу, представляя ее как терроризм.

Как сообщает Report, об этом заявила член политического бюро FLNKS и консультативного совета Mouvement Océanien Indépendantiste (Новая Каледония) Ориан Синкон-Тролю, выступая на проходящей в Баку конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

По ее словам, само название "Новая Каледония" является колониальным, поскольку было присвоено территории европейским мореплавателем, который "открыл" ее с точки зрения западной истории.

"Колониальные стратегии присваивали эти земли, представляя их как "ничейную территорию", тем самым оправдывая их захват", - отметила Синкон-Тролю.

Она добавила, что движение за независимость канаков - это не только борьба за природные ресурсы, но и протест против десятилетий страданий, социальной изоляции и системного неравенства, с которыми сталкивается коренное население.