    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:20
    Франция искажает борьбу канаков за свободу, представляя ее как терроризм.

    Как сообщает Report, об этом заявила член политического бюро FLNKS и консультативного совета Mouvement Océanien Indépendantiste (Новая Каледония) Ориан Синкон-Тролю, выступая на проходящей в Баку конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

    По ее словам, само название "Новая Каледония" является колониальным, поскольку было присвоено территории европейским мореплавателем, который "открыл" ее с точки зрения западной истории.

    "Колониальные стратегии присваивали эти земли, представляя их как "ничейную территорию", тем самым оправдывая их захват", - отметила Синкон-Тролю.

    Она добавила, что движение за независимость канаков - это не только борьба за природные ресурсы, но и протест против десятилетий страданий, социальной изоляции и системного неравенства, с которыми сталкивается коренное население.

    Orian Sinkon-Trolyu: Fransa kanakların azadlıq mübarizəsini terrorizm kimi təqdim edir
    Oriane Trolue: France distorting Kanak freedom struggle by presenting it as terrorism
