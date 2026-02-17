Britaniya bankirləri "Visa" və "Mastercard"a milli alternativi müzakirə edəcəklər
- 17 fevral, 2026
- 05:14
Böyük Britaniyada bank rəhbərləri ABŞ ödəniş sistemləri "Visa" və "Mastercard"a milli alternativin yaradılmasını müzakirə etmək üçün ilk görüşlərini keçirəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.
Görüşün 19 fevrala planlaşdırılması Tramp administrasiyasının Böyük Britaniyanın bu sistemlərə çıxışını rədd edə biləcəyi ilə bağlı artan narahatlıqlar fonunda baş tutub. Görüşə "Barclay"ın Böyük Britaniya üzrə baş direktoru Vim Maru sədrlik edəcək.
Nəşrin yazdığına görə, təşəbbüs hökumətin dəstəyi ilə London şəhəri şirkətləri tərəfindən maliyyələşdiriləcək.
Məqalədə qeyd edildiyi kimi, Britaniyada milli ödəniş sisteminin yaradılması ilə bağlı söhbətlər bir neçə ildir ki, davam edir, lakin ABŞ liderinin Qrenlandiya ilə bağlı NATO müttəfiqlərinə qarşı son təhdidləri ABŞ şirkətlərinə həddindən artıq asılılığın Böyük Britaniyada və bütövlükdə iqtisadiyyatda ödənişləri təhdid edə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb.
Nəşrin məlumatına görə, 2025-ci ilə qədər Böyük Britaniyada ödənişlərin 95%-ni "Visa" və "Mastercard" təşkil edəcək.
"Əgər "Visa" və "Mastercard" bağlanarsa, bu, bizi 1950-ci illərə qaytaracaq. Əlbəttə ki, bizim suveren ödəniş sisteminə ehtiyacımız var", - deyə maliyyə rəhbərlərindən biri qəzetə bildirib.
"The Guardian" qəzeti xəbər verir ki, yeni sistem 2030-cu ildən əvvəl istifadəyə verilə bilər.