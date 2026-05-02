Slovakiya səfiri: Azərbaycan hökuməti Qarabağı fəal şəkildə inkişaf etdirir
Qarabağ
- 02 may, 2026
- 11:51
Azərbaycan hökuməti Qarabağda infrastrukturu fəal şəkildə bərpa edir, regiona hər səfər zamanı irəliləyiş nəzərə çarpır.
"Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov jurnalistlərə bildirib.
"Biz bura hər dəfə gələndə irəliləyişi, Qarabağın inkişafını görürük", - deyə xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin regiona səfəri çərçivəsində Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər edən diplomat bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti xarici diplomatlara Qarabağın bərpa prosesini göstərməklə çox vacib bir missiya həyata keçirir.
