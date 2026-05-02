Посол Словакии: Правительство Азербайджана активно развивает Карабах

Правительство Азербайджана активно восстанавливает инфраструктуру в Карабахе, прогресс заметен при каждом посещении региона.

Как передает корреспондент Report из города Лачын, об этом журналистам заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

"С каждым разом, когда мы сюда приезжаем, мы видим прогресс, развитие Карабаха", - сказал он, который посещает Карабах и Восточный Зангезур в рамках визита представителей иностранного дипломатического корпуса в регион.

По его словам, правительство Азербайджана осуществляет очень важную миссию, показывая иностранным дипломатам процесс восстановления Карабаха.

Посол отметил, что во время посещения накануне города Ханкенди он смог увидеть большое количество реализованных инфраструктурных проектов и высоко оценил динамику развития города.