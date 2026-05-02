    Qarabağ
    • 02 may, 2026
    • 11:58
    Səfir: Səudiyyə Ərəbistanı Qarabağdakı infrastruktur layihələrində iştirak imkanlarını nəzərdən keçirir

    Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti Qarabağdakı infrastruktur layihələrində iştirak imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli jurnalistlərə bildirib.

    "Səudiyyə Ərəbistanının həm dövlət, həm də özəl şirkətləri Azərbaycanda, xüsusən də Qarabağda turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə işləmək imkanına maraq göstərirlər. Biz Azərbaycan hökuməti ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik", - diplomat bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Səudiyyə Ərəbistanı Qarabağda bərpa işləri prosesini diqqətlə izləyir:

    "Mən dəfələrlə Qarabağda olmuşam və hər dəfə burada yeni nəsə görürəm. Azərbaycan hökuməti bərpa işlərinə böyük vəsait yatırıb və işlər yüksək peşəkarlıq səviyyəsində aparılır. Burada evlər, qəsəbələr, xəstəxanalar və yeni beynəlxalq magistral yollar inşa edilir".

    Diplomat həmçinin vurğulayıb ki, Səudiyyə Ərəbistanı postmünaqişə dövründə Qarabağın dinamik inkişafını görməyə şaddır: "Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı qardaş ölkələrdir və biz müharibədən sonra Qarabağın inkişafını məmnuniyyətlə izləyirik".

    Diplomatik nümayəndəliklər İşğaldan azad edilmiş ərazilər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Laçın Diplomatik korpus Səudiyyə Ərəbistanı İssam bin Saleh əl-Cuteyli
    Посол: Саудовская Аравия рассматривает возможности участия в инфраструктурных проектах в Карабахе
    Ambassador: Saudi Arabia considering participation in infrastructure projects in Azerbaijan's Karabakh

