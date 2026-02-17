Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Guardian: Британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и Mastercard

    Другие страны
    17 февраля, 2026
    • 04:06
    Guardian: Британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и Mastercard

    Руководители банков Великобритании проведут первое совещание по вопросу создания национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

    По ее информации, встреча намечена на 19 февраля, а ее причиной стали растущие опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может лишить Великобританию доступа к этим системам. Совещание пройдет под руководством главы банка Barclay"s в Великобритании Вима Мару. Реализация инициативы, пишет издание, должна быть профинансирована компаниями лондонского Сити при поддержке правительства.

    Как отмечается в статье, разговоры о создании британской платежной системы звучат на протяжении нескольких лет, но именно последние угрозы американского лидера в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии "усилили обеспокоенность, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежи в Великобритании - и экономику в целом". По данным издания, в 2025 году на долю Visa и Mastercard в Соединенном Королевстве приходилось 95% платежей.

    "Если Visa и Mastercard будут отключены, то это вернет нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система", - сообщил газете один из финансовых руководителей. Новая система, пишет The Guardian, может быть запущена до 2030 года.

    Аналогичные опасения разделяют руководители ЕС. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех операций по картам в еврозоне, при этом в 13 государствах не было национальной альтернативы этим платежным сервисам.

    Как ранее писала газета Financial Times, в связи с уменьшением использования наличных денег европейские чиновники обеспокоены, что сообщество зависит от технологий США, которые могут быть использованы в качестве рычага давления в случае разрыва отношений

