    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 03:51
    США усиливают военное давление на Иран в преддверии важных переговоров

    Вооруженные силы США продолжают значительное наращивание воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке в преддверии запланированных на вторник переговоров с Ираном в Женеве.

    Как передает Report, об этом CNN сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

    Эти силы используются как для запугивания Тегерана, так и для обеспечения возможности нанесения ударов внутри страны в случае провала переговоров по ее ядерной программе.

    По данным источников, знакомых с ситуацией, силы ВВС США, базирующиеся в Соединенном Королевстве, включая самолеты-заправщики и истребители, передислоцируются ближе к Ближнему Востоку.

    По словам американского чиновника, США также продолжают поставлять в регион системы противовоздушной обороны, а нескольким американским воинским подразделениям, дислоцированным в регионе и подлежащим ротации в ближайшие недели, были продлены контракты.

    Согласно данным отслеживания полетов, за последние недели десятки американских военно-транспортных самолетов доставили оборудование из США в Иорданию, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

    Напомним, еще в пятницу вечером нескольким истребителям также было дано дипломатическое разрешение на вход в воздушное пространство Иордании, согласно данным открытых источников в переписке воздушного движения . Спутниковые снимки показывают, что с 25 января на иорданской авиабазе Муваффак Салти размещены 12 американских штурмовиков F-15.

