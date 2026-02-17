İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Belçika ABŞ səfirini məhkəməyə verib

    • 17 fevral, 2026
    • 06:12
    Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevost ABŞ-nin Brüsseldəki səfiri Bill Uaytı ölkəni antisemitizmdə ittiham edən və səhiyyə nazirini tənqid edən şərhləri ilə bağlı məhkəməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" məlumat yayıb.

    Nazir dünən öz hesabında yazıb ki, Belçika antisemitizmi ən sərt şəkildə pisləyir: "Belçikanın antisemit ölkə olması ilə bağlı hər hansı bir fikir yalan, təhqiramiz və qəbuledilməzdir. Belçikalı nazirə qarşı şəxsi hücumlar və məhkəmə işlərinə müdaxilə əsas diplomatik normaları pozur. Səfir çərşənbə axşamı dərhal görüşə çağırılıb".

