Welt: Bir neçə böyük Almaniya şirkəti İranda fəaliyyətini davam etdirir

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 04:53
    Çətin geosiyasi vəziyyətə və İrana qarşı sanksiyalara baxmayaraq, onlarla Almaniya şirkəti bu ölkədə qanuni fəaliyyətini davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Die Welt" qəzeti yazıb.

    Bunlara məhsulları humanitar səbəblərdən sanksiyalardan azad olan kimyəvi, əczaçılıq və istehlak malları şirkətləri daxildir. Həmçinin qeyd olunur ki, münaqişə səbəbindən bu fəaliyyətləri yenidən nəzərdən keçirməli ola bilərlər. İranda qalan şirkətlər arasında Persil, Pril və Schauma brendlərinə sahib olan Almaniyanın kimya nəhəngi Henkel də var.

    Lakin Henkel özü vəziyyətlə əlaqədar olaraq İrandakı istehsal və paylama fəaliyyətləri, işçilərin sayını və ya oradan əldə edilən gəliri açıqlamaqdan imtina edib.

    "Henkel Yaxın Şərqdəki son hərbi münaqişələri böyük narahatlıqla izləyir. Gərginləşmə region əhalisinin təhlükəsizliyinə və bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin sabitliyinə ciddi təhdid yaradır", - deyə şirkət regiondakı hadisələri şərh edərkən qeyd edib.

    Digər Almaniya şirkətləri də İrandakı fəaliyyətləri barədə susur. Məsələn, BASF kimya şirkəti İrandakı satış rəqəmlərini və ya işçilərin sayını açıqlamaqdan imtina edib. Lakin şirkət İrandakı biznesinin kənd təsərrüfatı, əczaçılıq, qida emalı, heyvan yemi, məişət və şəxsi qulluq məhsulları kimi humanitar sektorlarla məhdudlaşdığını vurğulayıb.

    ABŞ-ın 2019-cu ildə İrana qarşı sanksiyalarının sərtləşdirilməsi Almaniya ilə ticarətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. 2019-cu ildə İrana ixracat əvvəlki illə müqayisədə təxminən 44% azalaraq 1,5 milyard avroya düşüb.

