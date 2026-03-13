Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    В регионе
    13 марта, 2026
    • 04:51
    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    Несмотря на сложную геополитическую обстановку и санкции против Ирана, десятки немецких компаний продолжают законную деятельность в этой стране.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Die Welt.

    Речь идет о компаниях химической, фармацевтической и потребительской отраслей, чья продукция по гуманитарным причинам выведена из-под санкций. При этом отмечается, что из-за конфликта им, возможно, придется пересмотреть свою деятельность. Среди компаний, оставшихся в Иране, - немецкий химический гигант Henkel, владеющий брендами Persil, Pril и Schauma.

    Однако сама Henkel отказалась раскрывать данные о своей производственной и дистрибьюторской деятельности в Иране, численности сотрудников и доходах, получаемых оттуда.

    "Henkel с большой обеспокоенностью следит за последними военными конфликтами на Ближнем Востоке. Эскалация представляет серьезную угрозу безопасности населения региона и стабильности международного сообщества в целом", - отметили в компании, комментируя события в регионе.

    Другие немецкие компании также предпочитают не раскрывать информацию о своей деятельности в Иране. Так, химическая компания BASF отказалась сообщить объемы продаж в Иране и число сотрудников. Однако компания подчеркнула, что ее бизнес в Иране ограничивается гуманитарными секторами, такими как сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая переработка, корма для животных, бытовая и персональная продукция.

    Ужесточение американских санкций против Ирана в 2019 году значительно сказалось на торговле Германии с этой страной. В 2019 году экспорт в Иран сократился примерно на 44% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,5 миллиарда евро.

