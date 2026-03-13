Türkiyədə güclü zəlzələ olub
Region
- 13 mart, 2026
- 05:00
Türkiyənin mərkəzində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.
Zəlzələnin episentri təxminən 129.000 insanın yaşadığı Tokat şəhərindən 46 km şimalda, ocağı 6 km dərinlikdə yerləşib.
Heç bir tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.
