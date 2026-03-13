İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Türkiyədə güclü zəlzələ olub

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 05:00
    Türkiyənin mərkəzində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.

    Zəlzələnin episentri təxminən 129.000 insanın yaşadığı Tokat şəhərindən 46 km şimalda, ocağı 6 km dərinlikdə yerləşib.

    Heç bir tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.

