    Energetika
    • 13 mart, 2026
    • 05:53
    Politico: Neft qiymətləri ən azı bir neçə ay yüksək qala bilər

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı tezliklə başa çatsa belə, dünya bazarlarında neftin qiyməti ən azı bir neçə ay yüksək qala bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu ekspert qiymətləndirmələri Amerikanın "Politico" qəzetində dərc olunmuş məqalədə verilib.

    Qeyd olunub ki, ABŞ administrasiyası Hörmüz boğazından tədarükün pozulması nəticəsində yaranan "neft və benzin qiymətlərinin kəskin artması"nın əhəmiyyətini azaltmağa çalışır və qiymətlərin qısa müddət ərzində yüksək səviyyədə qalacağına zəmanət verir.

    Lakin qəzetin jurnalistlərinə müsahibə verin bəzi analitiklər Körfəz ölkələrində enerji bazarlarındakı pozuntuların əhəmiyyətli olduğunu və sürətli bir bərpanın artıq mümkün olmadığını qeyd ediblər.

    Nəşr bildirir ki, Bəhreyn, İraq, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanının neft və qaz infrastrukturu asanlıqla bərpa edilə bilməyən ciddi ziyana məruz qalıb.

    Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, bölgədə İran hökuməti ilə birbaşa əlaqəsi olmayan, lakin ali rəhbər Əli Xameneinin ölümünə görə qisas almağa çalışan çoxsaylı silahlı qruplar fəaliyyət göstərir. Müsahibə verilən analitiklərin fikrincə, onlar Yaxın Şərq neft və qaz infrastrukturuna, eləcə də tankerlərə hücumlar edə bilərlər.

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

