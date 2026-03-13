Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    • 13 марта, 2026
    • 05:47
    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Даже если военная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, цены на нефть на мировых рынках могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев.

    Как сообщает Report, такие экспертные оценки приведены в статье, опубликованной в американской газете Politico.

    Отмечается, что администрация США пытается преуменьшить значение "резкого роста цен на нефть и бензин", вызванного перебоями поставок через Ормузский пролив, и утверждает, что цены будут держаться на высоком уровне лишь в течение короткого времени.

    Однако некоторые аналитики, опрошенные журналистами издания, указали, что нарушения на энергетических рынках стран Персидского залива имеют существенный характер, и быстрое восстановление уже невозможно.

    Издание пишет, что нефтегазовая инфраструктура Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии получила серьезный ущерб, который невозможно устранить легко и быстро.

    В статье также отмечается, что в регионе действуют многочисленные вооруженные группы, не имеющие прямой связи с правительством Ирана, но стремящиеся отомстить за смерть верховного лидера Али Хаменеи. По мнению опрошенных аналитиков, они могут совершать атаки на нефтегазовую инфраструктуру Ближнего Востока, а также на танкеры.

    цены на нефть удары по Ирану США Израиль
    Ты - Король

    Последние новости

    05:47

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    05:39

    Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

    Другие страны
    05:19

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    05:11

    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    Другие страны
    04:51

    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    В регионе
    04:37

    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Энергетика
    04:17

    США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

    Другие страны
    04:08

    В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции

    Другие страны
    03:40

    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    В регионе
    Лента новостей