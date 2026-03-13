Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

Даже если военная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, цены на нефть на мировых рынках могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев.

Как сообщает Report, такие экспертные оценки приведены в статье, опубликованной в американской газете Politico.

Отмечается, что администрация США пытается преуменьшить значение "резкого роста цен на нефть и бензин", вызванного перебоями поставок через Ормузский пролив, и утверждает, что цены будут держаться на высоком уровне лишь в течение короткого времени.

Однако некоторые аналитики, опрошенные журналистами издания, указали, что нарушения на энергетических рынках стран Персидского залива имеют существенный характер, и быстрое восстановление уже невозможно.

Издание пишет, что нефтегазовая инфраструктура Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии получила серьезный ущерб, который невозможно устранить легко и быстро.

В статье также отмечается, что в регионе действуют многочисленные вооруженные группы, не имеющие прямой связи с правительством Ирана, но стремящиеся отомстить за смерть верховного лидера Али Хаменеи. По мнению опрошенных аналитиков, они могут совершать атаки на нефтегазовую инфраструктуру Ближнего Востока, а также на танкеры.