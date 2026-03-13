Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 05:19
    В Турции произошло сильное землетрясение

    В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    Как сообщает Report, об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр землетрясения находился в 46 км к северу от города Токат, где проживают около 129 тысяч человек.

    Очаг залегал на глубине 6 км.

    О жертвах и разрушениях не сообщается.

    Турция землетрясение
    Türkiyədə güclü zəlzələ olub
    Ты - Король

    Последние новости

    05:47

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    05:39

    Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

    Другие страны
    05:19

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    05:11

    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    Другие страны
    04:51

    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    В регионе
    04:37

    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Энергетика
    04:17

    США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

    Другие страны
    04:08

    В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции

    Другие страны
    03:40

    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    В регионе
    Лента новостей