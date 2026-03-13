В Турции произошло сильное землетрясение

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как сообщает Report, об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 46 км к северу от города Токат, где проживают около 129 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 6 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.