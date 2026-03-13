В Турции произошло сильное землетрясение
В регионе
- 13 марта, 2026
- 05:19
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как сообщает Report, об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 46 км к северу от города Токат, где проживают около 129 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 6 км.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
