Саудовская Аравия и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве
- 05 ноября, 2026
- 01:44
Будьте в курсе главных новостей!
Саудовская Аравия и Сирия заключили соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны по итогам переговоров лидеров двух стран в Эр-Рияде.
Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA), соответствующий документ был подписан в рамках визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в королевство.
Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и Министерством промышленности, внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии.
В ходе встречи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы региональной безопасности.
Лидеры также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, отметив серьезные последствия военной эскалации для стабильности мировой экономики и поставок энергоносителей.
Эр-Рияд и Дамаск подчеркнули важность дипломатического урегулирования кризисов и снижения напряженности в регионе.