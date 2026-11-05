Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Саудовская Аравия и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 01:44
    Саудовская Аравия и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

    Саудовская Аравия и Сирия заключили соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны по итогам переговоров лидеров двух стран в Эр-Рияде.

    Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA), соответствующий документ был подписан в рамках визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в королевство.

    Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и Министерством промышленности, внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии.

    В ходе встречи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы региональной безопасности.

    Лидеры также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, отметив серьезные последствия военной эскалации для стабильности мировой экономики и поставок энергоносителей.

    Эр-Рияд и Дамаск подчеркнули важность дипломатического урегулирования кризисов и снижения напряженности в регионе.

    Сотрудничество в оборонном секторе Саудовская Аравия Сирия
    Səudiyyə Ərəbistanı və Suriya müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb
    Saudi Arabia, Syria sign defense cooperation agreement
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:31
    Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиков
    В регионе
    09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)
    Финансы
    09:13
    SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд
    Энергетика
    09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
    Финансы
    09:07
    Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост
    Финансы
    08:55
    В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи
    Другие страны
    08:42
    Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном
    Другие страны
    08:34
    В двух районах Баку ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:32
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    Лента новостей