Саудовская Аравия и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Саудовская Аравия и Сирия заключили соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны по итогам переговоров лидеров двух стран в Эр-Рияде.

Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA), соответствующий документ был подписан в рамках визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в королевство.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и Министерством промышленности, внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии.

В ходе встречи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы региональной безопасности.

Лидеры также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, отметив серьезные последствия военной эскалации для стабильности мировой экономики и поставок энергоносителей.

Эр-Рияд и Дамаск подчеркнули важность дипломатического урегулирования кризисов и снижения напряженности в регионе.