Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib
Region
- 13 mart, 2026
- 03:34
İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
Onun fikrincə, ABŞ-dən olan həmkarları texniki detalları dərk etməlidirlər:
"Amerikalılar kəskin artan neft qiymətlərindən və tariflərdən pul qazanmayacaqlar. Onlar korporasiyaları zənginləşdirir və ev təsərrüfatlarını zəiflədir".
Factual knowledge matters.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 12, 2026
Case 1: Iran's proposal to ensure NO NUCLEAR WEAPONS was dismissed because U.S. counterparts didn't grasp the technical details.
Case 2: Americans won't "make money" from surging oil prices and tariffs. They enrich corporations and crush households.
