İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 03:34
    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib

    İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.

    Onun fikrincə, ABŞ-dən olan həmkarları texniki detalları dərk etməlidirlər:

    "Amerikalılar kəskin artan neft qiymətlərindən və tariflərdən pul qazanmayacaqlar. Onlar korporasiyaları zənginləşdirir və ev təsərrüfatlarını zəiflədir".

    Abbas Əraqçi Nüvə silahı ABŞ
    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    Son xəbərlər

    03:43

    İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib

    Region
    03:34

    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib

    Region
    03:00

    İran XİN ABŞ ilə İsrailin İraqa hücumunu pisləyib

    Region
    02:23

    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:55

    Konfrans Liqası: "Samsunspor" məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    01:31

    Serbiyanın "MiQ-29" qırıcıları Çin istehsalı hava-yer raketləri ilə təchiz olunub

    Digər ölkələr
    01:24

    Serbiya NATO-ya qoşulmayacaq və neytrallığını qorumaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti