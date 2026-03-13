Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 03:40
    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    Тегеран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия, но Вашингтон отклонил предложение.

    Как передает Report, об это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на своей странице в соцсети Х.

    "Предложение Ирана о полном отказе от ядерного оружия было отклонено, поскольку американская сторона не поняла технических деталей", - написал Арагчи.

    Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США прошел в Женеве 26 февраля при посредничестве Омана. Иранскую сторону возглавлял Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта.

    США ядерная программа Иран
    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    03:40

    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    В регионе
    03:02

    МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на Ирак

    В регионе
    02:24

    Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

    Другие страны
    02:19

    Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 году

    Другие страны
    02:12

    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    В регионе
    02:09

    Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    01:57

    NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля

    Другие страны
    01:31

    Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять нейтралитет

    Другие страны
    01:05

    В результате ударов США и Израиля в Иламе погибли 54 человека

    В регионе
    Лента новостей