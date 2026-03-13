Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

Тегеран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия, но Вашингтон отклонил предложение.

Как передает Report, об это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на своей странице в соцсети Х.

"Предложение Ирана о полном отказе от ядерного оружия было отклонено, поскольку американская сторона не поняла технических деталей", - написал Арагчи.

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США прошел в Женеве 26 февраля при посредничестве Омана. Иранскую сторону возглавлял Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта.