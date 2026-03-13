Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия
В регионе
- 13 марта, 2026
- 03:40
Тегеран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия, но Вашингтон отклонил предложение.
Как передает Report, об это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на своей странице в соцсети Х.
"Предложение Ирана о полном отказе от ядерного оружия было отклонено, поскольку американская сторона не поняла технических деталей", - написал Арагчи.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США прошел в Женеве 26 февраля при посредничестве Омана. Иранскую сторону возглавлял Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта.
Последние новости
03:40
Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружияВ регионе
03:02
МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на ИракВ регионе
02:24
Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над ИракомДругие страны
02:19
Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 годуДругие страны
02:12
КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонныВ регионе
02:09
Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФАФутбол
01:57
NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреляДругие страны
01:31
Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять нейтралитетДругие страны
01:05